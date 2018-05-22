Milletvekili olmak için istifa etmişlerdi; işte listeye giremeyen bürokratlar

24 Haziran'da gidilecek 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri içinistifa eden bürokratlardan kimisi aday listerinde yer almadı.

Seçimler için dün partiler millletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. 24 Haziran'daki seçimler öncesinde belediye başkanları partilerinden milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etmişti. SGK Başkanı dahil, birçok bürokratlar listede kendine yer bulamadı.

Listelere giremeyen bazı bürokratlar şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı,

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu

TRT İletişim Merkezi Koordinatörü Sinan Boztaş

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör

Başbakan Binali Yıldırım'ın başdanışmanı ve metin yazarı Mustafa Şahin

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Selçuk Çebi

Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç

Kırşehir İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya

Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Ramazan Özdemir

Ordu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Avni Günay

Hakkari Çevre ve Şehircilik il Müdürü Edip Alan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın danışmanı Bayram Şahin,

Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Aslan Yıldız

TBMM Başkan Müşaviri Cengiz Sağlam,

Mersin Tarım İl Müdürü Arif Abalı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz,

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden

Tapu Kadastro İstanbul Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu,

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcısı Mehmet Ersoy,

Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Mumcu,

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir,

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı E. Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca,

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu,

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen,

Erciyes üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız,

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan,

Çubuk İlçesi Kaymakamı İbrahim Çenet,

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yusuf Özhan,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç,

SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü

Kelkit kaymakamı Naif Yavuz,

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan,

Tarım Bakanlığı eski TKDK başkanı Ali Recep Nazlı,

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Kirazlıoğlu,

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan TÜRK,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mardin il müdürü Hüsnü Bengin Efetürk,

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Denetim Daire Başkanı Selami Duman,

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keleş,

Muğla İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli,

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Başkanlığı Daire Başkanı Sedat İldiz,

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Özen,

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük,

Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan,

Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Avşar Aslan,

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey,

Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşar yardımcısı Ercan Demirci,

Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren,

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Talip Uzun,

Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Özgür Kalkan,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Emin İzol,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Habip Arslan

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan,

Burdur Valisi Şerif Yılmaz,

Türk Patent Enstitüsü Başkan yardımcısı Dr. İbrahim Yaşar,

Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy,

TRT Genel Müdür yardımcısı Fethi Fahri Kaya,

Enerji Bakanı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan,

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici,