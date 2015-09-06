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Milletvekili olmak için istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın yerine gelecek isim belli oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç'in yerine Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi getirildi

06 Eylül 2015 22:36

Genel seçimler için AKP'den aday adaylığı başvurusu yapan ve bu nedenle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Celalettin Güvenç'in yerine Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi getirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, tek maddelik "Şanlıurfa  Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi" gündemiyle olağanüstü toplandı. 
 
Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda Belediye Başkan Vekili Ahmet  Kaytan başkanlığındaki oturumda, Ak Parti Meclis Grubu, Karaköprü Belediye  Başkanı Nihat Çiftçi'yi, Demokratik Bölgeler Partisi ise Viranşehir Belediye  Başkanı Emrullah Cin'i aday gösterdi. 
 
Toplantıda toplam 80 üye, oy kullandı Çiftçi 61, Cin ise 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. 
 
Başkanlığa getirilen Çiftçi, konuşmasında, kendisini aday gösteren AKP Meclis Grubu başta olmak üzere herkese teşekkür etti. 

 
Şanlıurfa'nın Mezopotamya'nın başkenti olduğunu ifade eden Çiftçi, bu  kadim kente hizmet etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu bildiğini söyledi. 
 
Makamların gelip geçici olduğu bilinciyle başkanlık koltuğuna  oturduğunu belirten Çiftçi, Allah'tan bu makamı bir gün "namusla, şerefle"  bırakmayı nasip etmesini diledi. 
 
Bu makamın tüm Şanlıurfalıların olduğunu dile getiren Çiftçi, "Görevimizi vatandaşlarımıza hizmet götürebilme aşkıyla yapacağız.  Sorumluluğumuzun farkındayız. Şanlıurfalıların sabırlı olmasını istiyorum.  Karaköprü'de 6,5 yıl çalıştık. Köyden beldeye dönüşen bir yerleşim yerini ilçe  yaptık. Artık Şanlıurfa ve tüm ilçelerine hizmet edeceğiz. Beni seçen  arkadaşlarıma, partimin tüm mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Şanlıurfalılar  hiç merak etmesin. Yepyeni bir sürece girdik. Tüm insanlarımıza ulaşacak,  belediyecilik hizmeti götüreceğiz" diye konuştu. 
 
Çiftçi, "kabul ve tebrikleri" 3 günle sınırlı tutacaklarını  belirterek, hemen ardından sahada hizmete başlayacaklarını kaydetti. 
 

Görevi de devraldı 


 
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, daha sonra Şanlıurfa  Büyükşehir Belediye Başkanlığına giderek görevi Güvenç'ten devraldı. 
 
Buradaki devir teslim törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Abdulhamit Gül de katıldı. 
 
Gül, Güvenç'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni başkan  seçilen Çiftçi'ye görevinde başarılar diledi. 
 
Güvenç de sorumluluk bilinciyle hareket ederek tüm insanları  kucaklamaya çalıştığını belirtti. 
 
Meclis üyelerine ve tüm Şanlıurfalılara kendilerine verdiği destek  için teşekkür eden Güvenç, Çiftçi'nin Şanlıurfalıların da desteğiyle çok başarılı  olacağına inandığını kaydetti. 

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