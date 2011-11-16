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Milletvekili Metiner'e suikast davası başladı İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 20:40

-Milletvekili Metiner'e suikast davası başladı  İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - AK Parti Adıyaman Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner'e suikast yapılması iddiası ve İstanbul'da çok sayıda aracın kundaklanmasına ilişkin 65'i tutuklu 72 sanığın, ''terör örgütü üyesi olmak'' ve ''patlayıcı maddeyle mala zarar vermek'' gibi suçlardan yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve sanık sayısının çokluğu nedeniyle izleyicilerin alınmadığı duruşmaya, kaçırdığı ''Kartepe'' adlı deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terörist Mensur Güzel'in kardeşi Şeyma Güzel'in de aralarında bulunduğu 65'i tutuklu 67 sanık katıldı.  Çoğu üniversite öğrencisi 43 sanığın, kimlik tespitlerinin Kürtçe yapılmasını istemeleri ve mahkemenin de buna izin vermemesi nedeniyle kimlik tespitlerinin yapılmadığı tutanağa geçirildi. Aralarında Şeyma Güzel'in de olduğu diğer sanıklar ise kimlik tespiti yaptırdı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Şeyma Güzel, Kürtçe bilmediğini ve diğer arkadaşları gibi savunmasını Kürtçe yapamayacağı için üzgün olduğunu ifade ederek, ''Asimile olmuş bir ailenin ferdiyim. Köyümüz boşaltıldığı için, zorunlu göç nedeniyle metropolde yaşamak zorunda bırakıldım. Savunmamı Kürtçe yapamadığım için Kürt halkından ve annemden özür diliyorum'' dedi. Ağabeyi Mensur Güzel'in, Kocaeli'de kaçırdığı ''Kartepe'' adlı deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmesi olayına işaret eden Şeyma Güzel, ''Ben bugün burada olmak istemiyordum. Burada olmak yerine, infaz edilen ağabeyimin mezarında olmak istiyordum. Onun cenaze törenine katılmak istiyordum. Bu başvurum mahkemece reddedildi. Oysa bu benim en doğal hakkımdı. Reddedildiği bana bildirilmedi bile'' diye konuştu. Bu sırada araya giren mahkeme başkanı Özçelik, ''Başvuruyu biz aldık. İstenen belgeler gelmediği için talebi reddettik'' dedi.  Şeyma Güzel'in, ''Ağabeyim, kafasına 3, kalbine de 3 kurşun sıkılarak infaz edilmiştir'' demesi üzerine tekrar araya giren başkan Özçelik, ''Hassasiyetinizi anlıyorum, ama konuştuğunuz konu bizim konumuz değil'' ifadesini kullandı.  Güzel'in, BDP'de siyaset yapma haklarının tutuklanma nedeniyle engellendiğini öne sürerek, ''Burada yargılandığımız için belki terörist olarak ilan edileceğiz. Hepimizin sonu öyle olsun istemiyorsanız siyasi infaz yapmayın'' ifadesini kullanmasının ardından başkan Özçelik, ''Bizi itham etmeyin'' dedi. Şeyma Güzel, ''Ben BDP'nin gençlik çalışanıyım. BDP çatısı altında siyaset yapmak istiyorum. Bir kısım medya beni terörist ilan etmiştir. Tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi istiyorum'' diye konuştu. Güzel, aleyhine ifade veren Nergiz Yorga'yı tanımadığını ve ne idüğü belirsiz kişilerin sahte ifadeleri doğrultusunda siyaset yapma hakkının engellenmemesi gerektiğini kaydetti.  Duruşma, diğer sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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