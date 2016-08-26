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Milletvekili, mecliste Pokemon Go oynarken yakalandı

“Oyun oynarken daha iyi düşünebiliyorum”

26 Ağustos 2016 19:51

Norveç’te parlamentoda askeri güvenlikle ilgili yapılan görüşmelerde Pokemon Go oynarken görüntülenen milletvekili Trine Skei Grande, “Oyun oynarken daha iyi düşünebiliyorum” diyerek kendini savundu.

 Parlamentodaki Liberals (Venstre) grubunun lideri olan Grande, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin ordunun uzun vadeli stratejisiyle ilgili yapılan güvenlik toplantısında Pokemon Go oynarken kameralara yakalandı. Televizyonda canlı yayınlanan toplantıda Grande’nin telefonunda oyun oynarken görülmesi tepkilere yol açtı.

 İlerleme Partisi grup lideri Halvar Ronneberg, “Bu kadar önemli bir oturumda ciddiyetsiz bir şekilde Pokemon oynamak gerçek bir saygısızlık. Bu durum kendisinin seçmene ve oturuma katılan kişilere de saygı duymadığını gösteriyor” dedi. Ülkenin güvenliğini önemsememekle ve toplantıyı ciddiye almamakla eleştirilen siyasetçi ise, eleştirilere “Toplantıyı dinliyordum ve oyun oynamak daha iyi düşünmeme yardımcı oluyor” diye yanıt verdi.

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