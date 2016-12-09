Milletvekili mecliste anlattı: 14 yaşında tecavüze uğradım

İskoç bağımsız milletvekili Michelle Thomson, İngiltere Avam Kamarası'nda milletvekillerine yaptığı konuşmada '14 yaşında tecavüze uğradığını' ilk kez açıkladı.

Gençlik yıllarında yaşadığı cinsel istismarı ilk defa kamuoyuna duyuran 51 yaşındaki bağımsız milletvekili Michelle Thomson, milletvekilleri ve kamuoyu nezdinde yaptığı açıklamada, "Ben bir kurban değilim, bir savaşçıyım" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü gündemiyle Perşembe günü toplanan milletvekilleri, Michelle Thomson'ın konuşmasını dinlerken Avam Kamarası'nda sessizlik hakimdi.

İskoç Ulusal Partisi üyeleri, konuşmasının sonunda Thomson'a destek olurken, Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

'Annem ve babama söylemedim, polise gitmedim'

Katıldığı bir gençlik etkinliğinin ardından onu evine bırakmak isteyen bir tanıdığının kendisine tecavüz ettiğini anlatan milletvekili, sözlerine şöyle devam etti:

"Akşam üstüydü ve henüz hava kararmamıştı. Bana ağaçlık alanda bir şey göstermek istediğini söyledi. Açıkçası, o sırada tehlikeli bir durum olduğunu anlamıştım. Ancak onu tanıdığım için, güven duygusu sebebiyle, hislerimi bastırdım.

"Geçmişi düşündüğümde, açıkçası o sırada tecavüzün ne olduğunu bildiğimden bile emin değilim. Hakkında konuşulan bir konu değildi.

"Merhametli bir şekilde kısa sürmüştü. Kaçamayacağımı anladığımda, ilk hislerimin şaşkınlık, korku ve dehşet olduğunu hatırlıyorum. Benden çok daha güçlüydü. Üstelik ondan gelen en küçük bir cinsel arzu emaresi görmemiştim. Bu da, olayı hatırladığımda garip bulduğum bir başka durum.

Eve üşüyerek, ağlayarak ve titreyeterek döndüğünü söyleyen Michelle Thomson, "Anneme söylemedim. Babama söylemedim. Arkadaşlarıma ya da polise söylemedim. Bunu içimde bir yere gördüm.

"Bir noktada hamile olabileceğimi ve bunun durumu kontrol etmemde bana yardımcı olabileceğini bile düşündüm.(…) Şimdi anlıyorum ki, ben korkmuyorum ama o korkuyordu. Korkmuyorum, ben bir kurban değilim, savaşçıyım."

'Thomson'ın halka açık sözleri çok cesur bir davranış"

Avam Kamarası'ndaki oturumda, Sözcü John Bercow, "Michelle Thomson'ın hikayesini halka açık bir şekilde anlatması çok cesur bir davranış" dedi.

John Bercow, "Michelle'in gençliğinde yaşadıklarına dair anlattıkları, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin en sık görülen türüne de canlı bir örnek. Ancak bu gibi cesur tanıklıklar, bu şiddet türüyle mücadele etmeye yardımcı olabilir ve olacak" dedi.

"Kadın yönelik şiddet" konulu toplantıda, İşçi Partisi milletvekili Tracy Brabin de 20 yaşındayken yabancı biri tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırganın adalete teslim edilmiş olması nedeniyle "kendini şanslı saydığını" söyleyen Tracy Brabin, olaydan sonra yanında bir bıçakla uyumaya başladığını ifade etti:

"Üniversite ikinci sınıftaydım; o adam arabasının yanından geçtiğimi gördü ve köşeyi dönmemi bekledi. Ona karşı koymaya çalıştığımda, 'en acıtan yerine, dizlerinle vur ve hızla koş! gibi nasihatler yok oldu. Korkudan dona kaldım"

İşçi Partisi milletvekili, tecavüzden, sokağa giren Hint bir mahallelinin yardımıyla kurtulduğunu söyledi.