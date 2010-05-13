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Dünya

Milletvekili maaşlarında yüzde 5'lik kesinti

İngiltere'de kurulan yeni koalisyon hükümetinde kabine üyelerinin ve milletvekillerinin maaşlarında yüzde 5'lik kesintiye gidilecek.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiltere'de 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından oluşturulan koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı bugün yapıldı.


Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron'ın başkanlık ettiği ve koalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'in de katıldığı Downing Street'teki Başbakanlık Konutunda yapılan bakanlar kurulu toplantısının öncelikli konusu ekonomiydi.


Ekonomik krizden en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan ve 18 aylık resesyondan geçen Ocak ayında çıkan İngiltere'nin 163 milyar sterlinlik bütçe açığı bulunuyor. Koalisyon hükümetinin ise bütçe açığını gidermek için kamu hizmetlerinde bu yıl 6 milyar sterlinlik kesintiye gitmesi bekleniyor.


Bu çerçevede, Londra'nın ev sahipliği yapacağı 2012 Olimpiyatları dahil hiçbir alanın bu kesintilerin dışında kalmayacak.


Hükümet kendi ödemelerinde de kesintiye gidiyor. Bugünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, yeni hükümetin üyelerinin maaşlarında yüzde 5'lik kesintiye gidileceği belirtildi. İngiltere'de kabinede yer alan bakanlar yıllık ortalama 140 bin sterlin (yaklaşık 300 bin TL) kazanıyor.


Bu arada koalisyon hükümeti 50 gün içinde yeni bütçesini hazırlayacak. Bu bütçede, yüzde 17,5 olan mevcut katma değer vergisinde artış olması bekleniyor.


Öte yandan, siyasi istikrarsızlıktan yaklaşık bir haftadır olumsuz etkilenen Londra Borsası, son iki gündür yükselişle kapanıyor. Henüz günü tamamlamayan FTSE 100 endeksi, yüzde 0,5 civarında yükselişle seyrediyor.

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