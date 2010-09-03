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MİLLETVEKİLİ KUŞ'UN AİLESİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ AKSARAY (A.A)

03 Eylül 2010 02:45

-MİLLETVEKİLİ KUŞ'UN AİLESİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ AKSARAY (A.A) - 02.09.2010 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'un ailesi  trafik kazası geçirdi. Alınan bilgiye göre, milletvekili Kuş'un oğlu Ahmet Kuş'un kullandığı 06 NMT 53 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 18. kilometresinde, Yaşar Özalkan idaresindeki 33 D 9212 plakalı otomobille çarpıştı. Ahmet Kuş'un yara almadan kurtulduğu kazada hafif yaralanan milletvekilinin eşi Avaş (54), kızı Ayşenur Kuş ile diğer otomobilin sürücüsü Yaşar Özalkan, Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. AK Parti Aksaray Milletvekilleri Ali Rıza Alaboyun, İlknur İnceöz ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Latif Ağır, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

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