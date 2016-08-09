Milletvekili, komisyon toplantısına göz yaşartıcı gaz attı!

Kosova’da ana muhalefetteki Vetvendosye Hareketi’nden milletvekili Driton Çauşi mecliste göz yaşartıcı gaz kullandı. Çauşi, meclis binası önünde gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre, Kosova Meclisi’nde Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu’na ana muhalefet partisi Vetvendosye Harketi milletvekili ve komisyon üyesi Driton Çauşi tarafından göz yaşartıcı gaz atıldı. Dışişleri Komisyonu, Kosova ile Karadağ arasındaki Sınır Anlaşması yasa tasarısını görüşmekte iken Vetvendosye milletvekli Driton Çauşi beklenmedik bir anda göz attı ve komisyon üyeleri salonu terk etmeye başladı.

Hamile olan bir kadın milletvekili gaz nedeniyle hastaneye kaldırılırken Çauşi meclis binası önünde gözaltına alındı.

Muhalefet Karadağ ile yapılacak anlaşma sonucu Kosova’nın 8 bin hektarlık toprağını kaybedeceğini belirtiyor. 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’da mecliste sık sık göz yaşartıcı gaz kullanılıyor.