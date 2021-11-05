"Doğu Ekspresi seferleri iptal edilecek" iddiasına yalanlama

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AKP Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Doğu Ekspresi seferlerinin devam edeceğini belirtti.

Kılıç, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de yeniden başlatılması için planlama yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Yunus Kılıç, son günlerde sosyal medya da gündeme getirilen 'Kars ve bölgemizin turizm kaderi olan Doğu Ekspresi Kars seferlerine son verilip, Van Ekspres olarak Van’a başladı' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mevcut Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yunus Kılıç,"Sosyal medyada paylaşımları yapılan ‘Doğu Ekspresi seferlerine son verildi' paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. Doğu Ekspresi seferlerinin sonlandırılması söz konusu olmaz. Bizler, milletvekilleri olarak Turistik Doğu Ekspresi’nin de seferlerine bir an önce başlaması için ilgili birimlerle bir araya geliyoruz. Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili planlama ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede Turistik Doğu Ekspresi de seferlerine başlayacak.” ifadesini kullandı. (İHA)