Milletvekili canlı yayında rakibine silah çekti

Ürdün'de bir tartışma programında öfkesini kontrol edemeyen milletvekili önce ayakkabına, sonra da silahına davrandı.

Ürdün televizyonundaki Suriye tartışmasında Ürdün milletvekili Muhammed Shawabka, canlı yayında siyasi analist Mansur Seyfeddin el-Din Murad ile çok sert bir Suriye tartışmasına girdi. Siyasi analistin ‘Sen MOSSAD ajanısın’ sözleri Ürdün’lü vekili adeta çıldırttı. Önce ayakkabısını çıkartıp konuşmacıya fırlatan Ürdünlü vekil ardından silah çekip siyasi analistin üzerine yürüdü. Program sunucusu ise ne yapacağını şaşırdı.

Milletvekili canlı yayında silah çekti videosu için tıklayın...