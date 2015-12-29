Milletvekili: Beni kim itiyor? Polis: Devlet!

Batman'da sokağa çıkma yasağını protesto eyleminde HDP'li milletvekili Mehmeti Ali Aslan "Beni kim itiyor?'" diye sordu. Polis müdürü vekile 'Devlet' yanıtı verdi. Bu sırada polislerin havaya ateş açtığı görüldü

Batman’da, bugün sokağa çıkma yasaklarını protesto eyleminden sonra polis, eyleme müdahale etti. Bir göstericinin, iddiaya göre, dövülerek gözaltına alınmasına HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan itiraz etti. Aslan’ın basın danışmanı Bozo Acar tarafından kaydedilen görüntülere göre HDP’li Arslan, elinde telsiz bulunan emniyet müdürüne bir polise göstererek, “Bu kim, beni iteliyor” diye soruyor. Polis müdürü de “Devlet!” diye yanıt veriyor. Ardından da HDP’li Aslan’ı itiyor. Daha sonra da Aslan’ın hemen yanı başında polislerin art arda havaya ateş açtıkları görülüyor.

Yarın başlayacak süreç büyük bir öneme sahip. Türkiye'nin yeni anayasaya kayıtsız şartsız ihtiyacı var.