Milletvekili Ayla Akat, Musa Anter'e ağıt yaktı

T24 - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 19 yıl önce öldürülen Kürt Gazeteci-Yazar Musa Anter, vurulduğu yerde karanfillerle anıldı. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ise Musa Anter'e ağıt yaktı.

Diyarbakır'ın Seyrantepe Mahallesi Dicle Üniversitesi yolunda 19 yıl önce öldürülen ve Kürt bilgini olarak bilinen Gazeteci-Yazar Musa Anter, vurulduğu sokakta anıldı. Anmaya BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Anter'in oğlu Dicle Anter, BDP İl Başkanı Mehmet Ali Aydın, STK temsilcileri, Gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde fotoğraflar ve karanfiller ile Musa Anter'in vurulduğu sokakta yürüyen grup içerisinde bulunan Milletvekili Ayla Akat ata, Musa Anter için yazılan bir ağıtı okudu. Daha sonra vurulduğu yere bırakılan resimlerin üstüne karanfiller bırakan gup sessiz bir şekilde dağıldı.





