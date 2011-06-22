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MİLLETVEKİLİ ADAYININ KATİL ZANLISI YAKALANDI MALATYA (A.A)

22 Haziran 2011 16:49

-MİLLETVEKİLİ ADAYININ KATİL ZANLISI YAKALANDI MALATYA (A.A) - 22.06.2011 - DSP Bitlis 2. sıra milletvekili adayı Bedri Aydın'ın katil zanlısı Malatya'da yakalandı.  Alınan bilgiye göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde DSP 2. sıra milletvekili adayı olan Bedri Aydın'ın öldürüldüğü iddia edilen M.T. İstanbul'a gitmeye hazırlanırken Malatya Otogarında yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu yapılan M.T, Bitlis'e gönderildi.  Bitlis'in Hizan ilçesi dağlık kesiminde cesedi 11 Haziran tarihinde bulunan Bedri Aydın'ın Kalaşnikofla öldürüldüğü belirlenmiş, cinayet zanlısı olduğu tespit edilen Aydın'ın iş ortağı M.T'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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