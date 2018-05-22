Milletvekili adayı olamayan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için AKP'nin listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." dedi.

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2007-2015 yılları arasında 3 kez Gaziantep bir kez de Batman'dan milletvekili seçilen ve 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 65'inci hükümette son olarak Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Kabine'den AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti listelerinde yer almadı.