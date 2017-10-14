Milletvekili adayı dayısını ve kuzenini vurup, hastaneye götürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da S.P. tartıştığı Ak Parti\'den de milletvekili adayı olan dayısı Mehmet Arkan ile oğlu Sertif Arkan\'ı tabancayla vurup yaraladıktan sonra otomobille hastaneye götürdü. Olay sonrası S.P. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. 1 Kasım genel seçimlerinde Ak Parti\'den milletvekili adayı olan Mehmet Arkan, eve gelen yeğeni S.P. ile tartıştı. Tartışmaya Arkan\'ın oğlu Sertif Arkan da daihl oldu. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken S.P., dayısı Mehmet Arkan ve oğlu Sertif\'e ateş açıp, bacaklarından vurdu. S.P. daha sonra dayısı Mehmet Arkan ve kuzeni Sertif\'i otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan Arkan\'ın yakınları da hastaneye akın etti. Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, Arkan\'ı hastanede ziyaret edip sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan S.P.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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