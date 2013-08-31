'Millet yerel seçimde ‘Gezi’ye dersini verecektir'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gezi gibi birtakım şeylerle milletimizin gözünü korkutmak son derece yanlıştır, doğru değildir. Millet bu tür zihniyete, yanlış anlayışa dersini, mahalli idare seçimlerinde verecektir" dedi.

Eroğlu, partisinin Gönen İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak hiçbir ayrım yapmadıklarını, 76 milyon vatandaşı kucakladıklarını ve herkesin fikrine, düşüncesine, yaşam tarzına saygı gösterdiklerini bildirdi.

Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

Bir 10 yıl öncesine bakın, bir bugüne

"Allah aşkına bir 10 yıl önceki düşünce hürriyetine bakın, bir de bugüne bakın. Herkes düşüncesini şiddete kaçmamak şartıyla söyleyebiliyor. Bu derece büyük düşünce hürriyeti ortaya koyan, insana saygı gösteren, bütün düşüncelere, hürmet eden anlayışla bakan, 76 milyon vatandaşımızın partisiyiz. Büyük düşünerek Türkiye'nin önünü açtık. Allah'a şükür siyasi istikrar var. Bu da kalkınmayı getirdi."

Demokrasilerde iktidarların değişeceği tek yerin sandık olduğunu ve bundan başka bir yol bulunmadığını vurgulayan Eroğlu, muhalefetin, AKP’yi mağlup edemeyeceğini anlayınca başka yollara tenezzül etmeye yöneldiğini dile getirdi.

Bizim için tek şart sandıktır

Kararı milletin sandıkta vereceğine dikkati çeken Eroğlu, "Millet böyle düşünceleri sandığın dibine kadar gömecektir. Buna inanıyorum çünkü tek şart sandıktır. Önümüzdeki mart ayında sandık var. Gezi gibi birtakım şeylerle milletimizin gözünü korkutmak son derece yanlıştır, doğru değildir. Millet bu tür zihniyete, yanlış anlayışa dersini, mahalli idare seçimlerinde verecektir" diye konuştu.

Eroğlu, Gönen Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.