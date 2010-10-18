Millet vekillerinin 'telekulak' korkusu

T24 - Vekiller odalarına takılan yangın uyarı sistemlerini farkedincece paniğe kapıldı. Bazı milliet vekilleri sistemlerin 'telekulak' şüphesi uyandırdığını düşünün Meclis Başkanlığı’na şikayette bulunması dikkat çekti.





Nuray Babacan'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (18 Ekim 2010) haberi şöyle:





Vekillerin telekulak paranoyası





Yangın uyarı sistemi yenilenen Meclis’te bazı milletvekilleri, odalarına takılan yangın alarmını görünce, ‘telekulaktan’ şüphelendiler. Bazı muhalefet milletvekilleri, endişelerini Meclis Başkanlığı’na bildirerek, cihazların amacının vekilleri dinlemek olduğunu öne sürdüler.



Türliye’de yaşadışı dinleme konusunda yaşananlar, milletvekillerinin “telekulak” korkularını arttırdı. Geçen yıl takılan dijital telefonları, “dinleniyor” endişesiyle söktüren milletvekilleri, bu kez de odalarına takılan “yangın alarmından” şüphelendiler. TBMM yönetimi, yaz döneminde, yeterli olmayan yangın uyarı sistemini yeniledi. Genel Kurul salonunun bulunduğu ana bina ile milletvekili odalarının yer aldığı halkla ilişkiler binalarındaki odalara yangın alarmları takıldı.



Odalarda duman veya is olması durumunda merkezi uyaran sistem, sigarayla dumanaltı olan odaları da ele veriyor.





‘Cihazların amacı farklı’



Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Ankara’ya gelen milletvekilleri, odalarına takılan bu cihazları görünce, “telekulaktan” şüphelendiler. Bazı muhalefet milletvekilleri, endişelerini Meclis Başkanlığı’na bildirerek, cihazlarının amacının yangın söndürme değil vekilleri dinlemek olduğunu öne sürdüler. Meclis Başkanlığı, vekilleri, yangın alarmı konusunda ikna etmeye çalıştı. Konu Meclis Başkanı aracılığıyla, güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri AK Partili Ömer Faruk Öz’e ulaştı. Öz, milletvekillerine bu cihazların yangın söndürme standartlarının yükselmesi için taktıklarını, cihazların itfaiye yangın merkezine bağlı olduğunu ve sadece uyarı görevi gördüğünü anlattı.





Böcek araması da var



TBMM Başkanlığı, rahatsızlıkların artması nedeniyle, Meclis’te belli yerlerde hergün suç unsuru taraması, ayda bir de yasadışı dinlemeye yönelik teknik tarama kararı aldı. Yeni Güvenlik Yönetmeliği göre, Koruma Müdürlüğü’nün koordinesinde TBMM Başkanı’nın odaları, TBMM Başkanlık Divanı toplantı salonu, siyasi parti grup başkanlarına ait toplantı salonları, genel kurul salonu ve gerekli görülecek diğer yerlerde ayda birden az olmamak üzere, belirsiz zamanlarda, heyet huzurunda teknik arama yapılıyor. Talepleri halinde milletvekili odalarında da her türlü teknolojik cihazın tespitine yönelik arama yapılacak.





