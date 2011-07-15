Millet kucaklaşırken yapılan bu saldırı maksatlı!

T24

İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!



Gül, Silvan'da şehit düşen 13 asker için, bütün ülkeye başsağlığı diledi. Gül, şu açıklamayı yaptı:"Şehitlerimizi şükranla bir kez daha anıyorum. Başta aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve tüm milletimize de başsağlığı diliyiorum. Maalesef terörle uzun süredir mücadele içindeyiz. Şunu terör örgütünün de, herkesin de, bütün dünyanın da bilmesi gerekir ki, devletimiz asla tehditlere, asla şantajlara, asla bu tip şiddete boyun eğemez. Bundan medet umanların sonu daima hüsran olacaktır. Her yerde böyle olmuştur. Milletimizin tekrar bir kez daha birbiriyle kucaklaşmaya başladığı, birbiriyle konuşmaya başladığı bir zamanda teröristlerin bu saldırılarının altında çok maksat aramak gerekir. Bunların tesadüfi olduğu kanaatinde değilim. Bunlar bilinçli olarak yapılan saldırılardır. Ama buna karşı devletimizin mücadelesinde en ufak bir sarsılma olmayacaktır ve terörü bitirmek için ve asla taviz vermemek için ne gerekiyorsa her şey çok kararlı bir şekilde yapılmaya devam edilecektir. Bunrdan da herkesin şüphe duymamasını duyurmak isterim. Halkımız bunu bilmeli, bunu biliyor, zaten en büyük destek halkımızdan geliyor. Mücadele devam edecektir. Halkımız bunu biliyor. Teröristlerin, teröristlere yataklık edenlerin, onlara herhangi bir şekilde sempatiyle bakanların devletimizin, milletimizin bu kararlılığını muhakkak bilmesi gerekir."