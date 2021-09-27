Millet İttifakın'ın Ankara İl Başkanları buluştu

T24 Ankara

Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları, bir araya gelerek, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Mogan Konukevi'nde yapılan toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve DP Ankara İl Başkanı Selami Genel katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Ankara'nın öncelikli sorunları masaya yatırılırken, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan mültecilerin durumu da konuşuldu.

Mülteci sorununun Ankara'da devam ettiğini ifade eden il başkanları, sorunların kaynağının hükümet olduğunu öne sürerek, “Sorunu oluşturanların çözümü üretmelerini beklemek ülkeye zaman kaybına vesile olmaktadır, çözümün adresi tekdir, çözüm erken seçimdir. Bir an önce Millete müracaat edilmeli, erken seçim ile Türkiye'nin önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda il başkanlarının düzenli olarak bir araya gelmeye devam edecekleri belirtildi.