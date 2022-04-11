Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Haşim Kılıç: Benim dışımda gelişen bir konu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Benim dışımda gelişen bir konu" dedi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum" ifadelerini kullanan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret etti.

Kılıç, "Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.

Nihat Genç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olduğunu öne sürmüştü.

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