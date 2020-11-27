Millet bahçesinin adını "100. Yıl Atatürk Parkı" olarak değiştiren CHP'li belediyeye soruşturma

Rize’nin Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve yedi CHP'li meclis üyesi hakkında millet bahçesinin adını “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirdikleri ve tabela yaptırdıkları gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

Anka'da yer alan habere göre, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi adını belediye meclisi kararıyla '100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi'' olarak değiştiren Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 belediye meclis üyesine İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Gerekçe ise tabela değiştirilirken harcanan 7 bin 864.70 TL ile kamu zararı oluşturmak.

Rize'nin CHP'li Fındıklı ilçe Belediyesi, sahilde bulunan 'Fındıklı Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi' adının belediye meclis kararıyla '100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmişti. Müfetişler inceleme sonucunda, '100. Yıl Atatürk Parkı' için tabela yaptırıldığı ve 7 bin 864 lira harcandığı için soruşturma başlatılması istediler. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, soruşturma için izin verdi.

Alınan soruşturma kararında, "Fındık Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 CHP'li Belediye Meclis üyesi; Aziz Köroğlu, Muhsin Şentürk, Aynur Yılmaz, Enez Zeki Öztopal, Gültekin Zen, Hasan Aydınoğlu ve Ali Fikri Saatçi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6'ncı maddesi gereğince soruşturma izni verildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen karar metni: