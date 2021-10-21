Millet Bahçesi planlarında konut alanı büyütüldü

Sultanbeyli Millet Bahçesi'nin imar planları onaylandı. Planda, toplam 85 bin metrekarelik hazine arazisinin 65 bin metrekaresi millet bahçesi, 18 bin metrekaresi de konut için ayrıldı. Konutların yüksekliği 7 kat olacak. Millet bahçesi ve konut alanında toplam 30 bin 360 metrekare inşaat yapılacak.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sultanbeyli Millet Bahçesi Projesi” yapılmak üzere yatırım programına alınan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki maliye hazinesine ait 85 bin 685 metrekarelik parselin planları Sultanbeyli Belediyesi tarafından değiştirildi. Bakanlık plan değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı. Parsel, mevcut planlarda çoğunlukla “Sosyo-Kültürel Tesis” kısmen de konut, park, dini tesis, teknik alt yapı alanında kalıyordu.

Konut alanı büyütüldü