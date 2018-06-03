Millet Bahçesi için hazırlanan ilk proje belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim’de taşınacak İstanbul Atatürk Havalimanı’nın arazisine ‘Millet Bahçesi' yapılacağını açıklamasının ardından bahçe için hazırlanan ilk proje belli oldu. Projeye göre, bahçenin orta kısmında çevresi ağaçlandırılmış olan büyük bir gölet olacak. Pistler yürüyüş yolu olarak korunurken temalı parklar, oyun ve aktivite alanlarının yer alacağı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Florya’daki büyüklükteki arazi için projeler çizilmeye başlandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri de önerilerini proje haline getirmeye koyuldu. 11.7 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi’ne yönelik ilk plan ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Yavuz Barlas'ın haberine göre; Projenin ilk çizimine göre dikkat çeken havaalanı pistlerinin yürüyüş parkurları olarak düzenlenmiş olmasıydı. Kimi binalarının kongre alanı, müze, sergi salonları için korunduğu gözlenirken parkın tam ortasında büyük bir gölet planladığı da ortaya çıktı. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktivitelerin yapılacağı bölümler olması da dikkat çekti. Yakın çevresinde 5 milyon insanın yaşadığı ‘Millet Bahçesi’ için çizilen ilk projede metro ve otoparkların da parka entegre edildiği görüldü.

Bakırköy, Yeşilköy Yeşilyurt, kulesi Florya ve Sefaköy semtleri arasındaki Millet Bahçesi, benzer parklarla karşılaştırıldığında dünyanın 3’üncü büyüğü olacak.