‘Millet bahçesi' açılışına en son vatandaşlar alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın dün açılışını yaptığı “Millet Bahçesi”ne protokol girişi yapılmadan yurttaşlar alınmadı.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç, Erdoğan’ın, Başakşehir’de yaptığı açılış ‘millet bahçesi’ne gitti. Kılıç, Erdoğan’ın içeride olduğu gerekçesiyle parka kimse alınmadığını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ayrılmasının ardından kapılar açılarak yurttaşlar içeri alındığını bildirdi.

Kılıç’ın izlenimleri şöyle:

"Ancak miting alanında bekleyen kalabalıktan sadece yaklaşık 50 kişinin parkı gezdiği görüldü.

Ücretsiz bayrak, sandviç ve su dağıtımına karşı yurttaşlar park açılışına fazla ilgi göstermezken, millet bahçelerinin Erdoğan’ın ilk 100 gün projesi arasında yer aldığı için yeterli hazırlıklar tamamlanmadan açılması dikkat çekti.

Millet Kırathanesi içinde yer alan kitaplıklarda Abdülhamit’i öven kitaplar ağırlıkta yer alırken, yurttaşlar dağıtılan ücretsiz kek ve çaylar eşliğinde sohbet ediyordu.

Millet Bahçesi’ni ailesiyle birlikte ziyaret eden 14 yaşındaki Ahmet Cenker, parkın evlerine yakın olduğu için geldiğini söylerken, Ümraniye’den geldiğini anlatan Ayşegül Demir ise yeşil alan sayısının daha çok artırılması gerektiğini söyledi."