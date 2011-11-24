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Dünya

Miller: Gazetelerin takibinden paranoyak oldum LONDRA (A.A)

24 Kasım 2011 17:43

-Miller: Gazetelerin takibinden paranoyak oldum LONDRA (A.A) - 24.11.2011 - İngiliz aktris Sienna Miller (29), telefonunun dinlenmesinden evinin önünde beklenmesine kadar bulvar gazetelerinin amansız takibinden yıllarca korktuğunu ve paranoyak olduğunu söyledi.  Miller, medya etikleri soruşturması çerçevesinde verdiği ifadede, bulvar gazetelerinde hakkında çıkan haberler ve gözetlenmesi nedeniyle ailesi ve dostlarını basına bilgi sızdırmakla suçladığını, ünlü aktör Jude Law ile beraberken birkaç yıl boyunca neredeyse her gün 10-15 kişi tarafından takip edildiğini kaydetti.  Sienna Miller, bu amansız takibin, "kendisini sürekli tacize uğramış, fazlasıyla paranoyak ve endişeli" hissetmesine neden olduğunu belirterek, "Sanki bir video oyununda yaşıyor gibiydim" dedi.  Miller, 21 yaşındayken sıklıkla kendisini gece yarısı karanlık bir sokakta peşinde 10 adamla koştururken bulduğunu ifade ederek, "Ellerinde kameraları olmaları, bunu yasallaştırıyordu" diye konuştu.   Telekulak skandalı nedeniyle İngiltere Parlamentosu'nun Kültür, Medya ve Spor Komisyonunda geçen Temmuz ayında ifade veren medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu bulvar gazetesi News of the World, Miller'ın cep telefonunu dinlemekle suçlanıyordu. Gazete, geçen Mayıs ayında bu iddialarla ilgili olarak "Layer Cake" ve "Alfie" filmlerinin yıldızı Miller'a 160 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.  İfade verirken kendinden emin görünen Sienna Miller ayrıca, Murdoch'a karşı durmanın çok zor bir karar olduğunu belirterek, "Benim asla olamayacağım kadar güçlü ve zengin bir imparatorlukla vuruşmak konusunda çok endişeliydim. Bu çok ürkütücüydü" dedi. 

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