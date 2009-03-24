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Spor

Milito’ya Ada’dan talip

Tottenham Hotspur’ın, sezon sonunda Genoa’da forma giyen Arjantinli golci Diego Milito’yu transfer etmek istediği iddia edildi.

24 Mart 2009 02:00


Tottenham Hotspur’ın, sezon sonunda Genoa’da forma giyen Arjantinli golci Diego Milito’yu transfer etmek istediği iddia edildi.

The Daily Mirror’ın haberine göre, Tottenham Hotspur teknik direktörü Hary Redknapp’ın, Genoa’da forma giyen Arjantinli golcü Diego Milito’nun alınması için yönetime rapor verdiği iddia edildi.

25 maçta 16 gol atan 19 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya’da gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor.

Tottenham teknik direktörü Harry Redknapp’ın, Genoa’nın Udinese’yi 2-0 yendiği maçı izlemek ve Milito’yu gözlemlemek için İtalya’ya gittiği iddia edildi.

Daha önceden Racing ve Real Zaragoza’da forma giyen Arjantinli golcünün, 15 milyon avro gibi bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği ifade edildi.

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