Milito ve Motta Inter'de



Bu sezon Serie A'nın en dikkat çekici futbolcularından Genoalı Diego Milito ile orta saha oyuncusu Motta'nın gelecek sezon Inter forması giyeceğini açıklandı.





Serie A'da şampiyonluğa alışan Inter, gelecek sezon Avrupa'da başarı için kolları şimdiden sıvadı.



Sezon sonunda Hernan Crespo ve Luis Figo gibi isimler takımdan ayrılacak. Ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic de, Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlardan yakınmış ve geçtiğimiz aylarda başka bir takımın formasını giyebileceğinin sinyallerini vermişti.



Inter Yönetimi, Ibrahimovic'in de takımda kalması amacıyla önemli transferlerin altına imza attı. Başkan Massimo Moratti ile görüşen Genoa Başkanı Enrico Preziosi, golcü Diego Milito ve orta saha oyuncusu Thiago Motta'nın gelecek sezon Inter formasını giyeceklerini açıkladı.



Genoa'nın sürpriz şekilde ligin üst sıralarında olmasında büyük pay sahibi Milito, bu sezon 20 gol attı. Barcelona'da yıldızı parladıktan sonra, sakatlık sorunlarıyla boğuşan Motta ise Genoa'da yeniden eski formuna kavuştu.



Preziosi, Arjantinli Milito'nun boşluğunu 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaştıkları Atalantalı Sergio Floccari ile dolduracaklarını söyledi.



İtalyan basınına göre, Inter iki futbolcu karşılığında Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Robert Acquafresca'yı da Genoa'ya gönderecek.