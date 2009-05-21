Mılıto ve Motta, İnter ile anlaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa'da kulüp başkanı Enrico Preziosi, forvet oyuncusu Diego Milito ve orta saha oyuncusu Thiago Motta'nın sezon sonunda Inter'e katılacağını açıkladı.



Preziosi, dün gece İtalya'dan bir televizyona yaptığı açıklamada, "Bugün Inter Başkanı Massimo Moratti ile görüştüm. Milito ve Motta'nın sezon sonunda Inter'e transferi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.



Genoa yöneticisi, Milito'nun yerine, Atalanta'nın hücum oyuncusu Sergio Floccari'nin getirilebileceğini belirtirken, İtalya medyası da Cagliari'de kiralık oynayan Interli forvet oyuncusu Robert Acquafresca'nın, Milito veya Motta'nın yerine takas edilebileceğini iddia etti.



Takımı gençleştirme yoluna giden Inter'in teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon takımı bırakacak olan Hernan Crespo ve Luis Figo'nun yerine, yeni isimler aramaya başlamıştı. Udinese Calcio'nun İtalyan forveti Fabio Quagliarella da Portekizli teknik adamın istediği isimler arasında yer alıyor.

