Milito, Inter'e doğru

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter'in, Genoa'nın Arjantinli forvet oyuncusu Diego Milito ile görüştüğü doğrulandı.



Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalya'dan bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Genoa'dan Milito ile görüştüklerini bildirdi. "Inter, Genoa'dan Milito'yu transfer etmeye çok yakın" diyen Mourinho, Arjantinli futbolcuyu çok başarılı bulduklarını ifade etti.



29 yaşındaki Milito, bu sezon çıktığı lig maçlarında, Genoa'ya 20 gol armağan etti. Yaprak dökümü yaşanan Inter'de, dün Portekizli Luis Figo'nun futbola veda edeceğini açıklamasının ardından, hücum oyuncularından Hernan Crespo'nun da Fiorentina ile görüştüğü bildirilmişti. Diğer forvet oyuncusu Julio Cruz'ün de takımı bırakacağı söyleniyor.



Siena'yı Pazar günü 3-0 yenen ve bir maçı eksik olan Inter, en yakın takipçisi AC Milan'ın, Udinese'ye deplasmanda 2-1 yenilmesi sonucunda, ligin bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Inter, İtalya'da üst üste 4. kez bu başarıyı yakaladı.

