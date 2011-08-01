Milito Galatasaray’a geliyor mu?

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Diego Milito kimdir?

Sarı-kırmızılı kulüp ile Inter’de forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli golcü arasındaki görüşmede anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Galatasaray’ın bu hafta içinde bonservis için Inter’le pazarlık masasına oturması bekleniyor.İtalyan basını ise, Inter’in, Milito’yu uzun süreli sakatlıkları nedeniyle geçen sezon varlık gösterememesine rağmen satmaya şimdilik sıcak bakmadığını iddia etti. Ancak haberlerde, Arjantinli yıldızın kötü performansını yeni sezonda tekrar etmesinden çekinen Çizme ekibinin, Milito’yu gözden çıkarabileceğine de dikkat çekildi. 32 yaşına gelmiş bir futbolcudan ciddi bir bonservis kazanma şansı bulunan Inter’in bu nedenle Galatasaray’la yapılacak görüşmede ikna edilebileceği vurgulandı.Felipe Melo ile yıllık 3.3 milyon Euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılıların, Milito için de kesenin ağzını açtığı kaydedildi. Cim-Bom’un, Milito’ya teklif ettiği yıllık ücretin 4 milyon euro olduğu belirtildi.2008-09 sezonunda Genoa forması altında 26 gol atınca 25 milyon Euro karşılığında Inter’e transfer oldu. Arjantinli yıldız, 2009-10’da Serie A’da 22, Şampiyonlar Ligi’nde 6 gol attı ve Inter’in çifte şampiyonluğunda başrolü oynadı.