Miliband'den Kurban Bayramı için anlamlı mesaj

Kurban Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınlayan İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, "Kurban bayramı, Hıristiyan, Musevi ve Müslümanların atası olan Hz. İbrahim'in fedakârlık ve azminin bir göstergesidir" dedi.



İngiltere'de yaşayan Müslümanların başta olmak üzere bütün İslam aleminin bayramını kutlayan Miliband, "Bu özel günde böyle bir mesaj vermekten dolayı çok mutluyum. İngiltere'deki Müslümanlar dahil bütün dünya Müslümanlarının aileleriyle birlikte Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramın bütün insanlık için taşıdığı manaya vurgu yapmak için de iyi bir zamanlama bence" dedi.



Miliband'ın yayınladığı mesajın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Kurban Bayramı İslam'ın beş şartından biri olan Hac döneminin de bitişine işaret ediyor. Bu bayram, Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin atası olan Hz. İbrahim'in fedakârlığının ve sabrının bir göstergesidir. İşte bu fedakârlık ve sabrı, bugün biz ve ailemiz yaşadığımız toplumda göstermemiz gerekiyor."