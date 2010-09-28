-MILIBAND: IRAK SAVAŞINA GİRMEKTE HATALIYDIK LONDRA (A.A) - 28.09.2010 - İngiltere'de geçen haftasonu muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkanlığına seçilen Ed Miliband, "İngiltere'yi Irak savaşına sokmakta hatalıydık" dedi. Miliband, partisinin İngiltere'nin Manchester kentinde devam eden konferansında, genel başkan olarak ilk konuşmasını yaptı. 40 yaşındaki yeni lider Ed Miliband konuşmasında, ülkenin dış politika konularına da değindi. Miliband, "İngiltere'yi Irak savaşına sokmakta hatalıydık, bu konuda dürüst olmalıyız. Irak, ülkemizi ve partimizi böldü" dedi. Geçen mayıs ayında ülkede yapılan genel seçimde, 13 yıllık iktidarı Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonuna kaptıran İşçi Partisinin, Irak savaşındaki yanlış politikaları nedeniyle oy kaybettiği yorumları yapılmıştı. İsrail-Filistin sorunundan da konuşmasında bahseden Miliband, İsrail'in Gazze filosuna saldırısının yanlış olduğunu söyledi ve Ortadoğu'da kalıcı bir barışın gerekliliğini vurguladı.