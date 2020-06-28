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Millî Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

28 Haziran 2020 12:00

Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu açıkladı. 

Bakanlığı resmî Twitter hesabından yapılan ve  Bakan Hulusi Akar imzalı paylaşımda, “Piyade Uzman Onbaşı Recep Yükseli silah arkadaşımız, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensuplar adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

 

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