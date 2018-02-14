T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mili Savunma Bakanı Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Brüksel, 14 Şubat (DHA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile ikili görüşmeler yaptı

14 Şubat 2018 17:40

Brüksel, 14 Şubat (DHA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile ikili görüşmeler yaptı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı\'nda çeşitli temaslarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Genel Sekreterliği Çalışma Odası\'nda yaklaşık yarım saat görüşen Canikli, daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile bir araya geldi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BrükselDHANATO Savunma Bakanları ToplantısıMilli Savunma Bakan Nurettin Canikli NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergSavunma Bakanı Gavin WilliamsonMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları ToplantısıNATO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24