Mili Savunma Bakanı Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Brüksel, 14 Şubat (DHA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile ikili görüşmeler yaptı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı\'nda çeşitli temaslarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Genel Sekreterliği Çalışma Odası\'nda yaklaşık yarım saat görüşen Canikli, daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile bir araya geldi. (Fotoğraflı)