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Mili Savunma Bakanı: Afrin harekâtı yapılacak

"Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor"

19 Ocak 2018 15:19

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonunun yapılacağını söyledi.

Bakan Canikli, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in ''Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" açıklaması için de ''Boş ve anlamsız bir değerlendirme'' yorumunda bulundu.

A Haber televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan Canikli, "Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz. Afrin'de tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" diye konuştu.

 

Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde: 

"Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.  Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.

Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar. 

Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki."

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Afrin operasyonuNurettin Canikli

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