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Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 6. bakanım ama benim de ne kadar gideceğim belli değil

Bakan Yılmaz, muhalefetin sık bakan değişimi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

18 Haziran 2016 14:54

Türkiye Maarif Vakfı kuruluş yasasının önceki gece Meclis’teki görüşmelerinde muhalefet, “Hükümetiniz döneminde Sağlık ve Ulaştırma Bakanlarını 12 yılda bir değiştiriyorsunuz, Milli Eğitim Bakanı’nı 2 yılda bir değiştiriyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu eleştirilere karşılık “Benimle 6’ncısı da , daha benim ne kadar gideceğim belli değil” dedi ve şöyle devam etti:

“Şimdi, bize deniliyor ki, AK parti döneminde yaklaşık... İşte, 2002’de geldik, 18 Kasımdan şimdi Hazirana kadar -İsmet Yılmaz da dahil- 5 bakan geçti, benimle 6’ıncı da daha benim önümde ne kadar gideceğim belli değil. 5 bakana ortalama 2,8 yıl yani 3 yıla yakın düşüyor. Ama bu Millî Eğitim öyle bir şey ki Cumhuriyet’in kaderi. CHP1923’ten 1950’ye kadar iktidarda, tek başına iktidar, 27 yılda 20 bakan var; İsmail Safa Özler’den başlayıp Hasan Tahsin Banguoğlu’na kadar. Yine 1950-1960 arası tek parti iktidarı var, 10 yılda 10 bakan var; Demokrat Parti. 1960 ile 1961 arasında 1 yılda askeri yönetimde 4 tane...”

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