Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 6. bakanım ama benim de ne kadar gideceğim belli değil

Türkiye Maarif Vakfı kuruluş yasasının önceki gece Meclis’teki görüşmelerinde muhalefet, “Hükümetiniz döneminde Sağlık ve Ulaştırma Bakanlarını 12 yılda bir değiştiriyorsunuz, Milli Eğitim Bakanı’nı 2 yılda bir değiştiriyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu eleştirilere karşılık “Benimle 6’ncısı da , daha benim ne kadar gideceğim belli değil” dedi ve şöyle devam etti:

“Şimdi, bize deniliyor ki, AK parti döneminde yaklaşık... İşte, 2002’de geldik, 18 Kasımdan şimdi Hazirana kadar -İsmet Yılmaz da dahil- 5 bakan geçti, benimle 6’ıncı da daha benim önümde ne kadar gideceğim belli değil. 5 bakana ortalama 2,8 yıl yani 3 yıla yakın düşüyor. Ama bu Millî Eğitim öyle bir şey ki Cumhuriyet’in kaderi. CHP1923’ten 1950’ye kadar iktidarda, tek başına iktidar, 27 yılda 20 bakan var; İsmail Safa Özler’den başlayıp Hasan Tahsin Banguoğlu’na kadar. Yine 1950-1960 arası tek parti iktidarı var, 10 yılda 10 bakan var; Demokrat Parti. 1960 ile 1961 arasında 1 yılda askeri yönetimde 4 tane...”