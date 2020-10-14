Milenyum kuşağından bir ilk: 15 yaşında bir çocuk, Katolik Kilisesi tarafından 'aziz' ilan edilme yolunda

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 2006 yılında henüz 15 yaşındayken lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Carlo Acutis'i kutsadı. Acutis'in Katolik inancına göre 'aziz' ilan edilebileceği belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 2006 yılında henüz 15 yaşındayken lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Carlo Acutis'i kutsadı. İtalyan medyasındaki haberlerde, Acutis'in Katolik öğretilerinin internet üzerinden yayılmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Katolik inancında 'kutsanmak' azizlik sürecindeki adımlardan biri olarak kişinin 'kutsanmış' olarak çağırılabileceğini ve kendi adına bir mucize gerçekleştirdiğine inanıldığını gösteriyor. Bir kişinin 'aziz' olarak tanınabilmesi için de kendi adına bir mucize daha gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Vatikan, 15 yaşındaki çocuğun teknoloji merakını kullanarak Efkaristiya mucizelerinin tarihini takip eden bir internet sitesi kurduğunu, annesi dindar olmasa bile küçük yaştan beri kendisinin dindar olduğunu söyledi.

Acutis'in modern dünyada 'kutsanan' en genç kişi olduğu belirtildi.