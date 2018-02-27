Milat yazarı: Saadet Partisi'ne ikinci HDP rolü verilmeye çalışılıyor

Milat gazetesi yazarı Galip İlhaner, Saadet Partisi'nin Milli görüş çizgisinden Ulusal görüşe kaydığını belirterek, "SP bir eksen kayması yaşıyor. İç ve dış odaklar, AK Parti'yi durdurmak için, bundan böyle SP üzerinden politikalar geliştireceklerdir. SP'ye 2. HDP rolü verilmeye çalışılıyor. Bu konuya ileriki günlerde ayrıntılı bir şekilde değineceğiz" dedi.

Galip İlahner'in Milat'taki yazısı şöyle:

“ERDOĞAN (AK Parti) ve BAHÇELİ (MHP), bir an önce, bir Misak-I Milli; danışmanlar birimi, kurumu, komisyonu,... kurmalı. (https://twitter.com/Galipilhaner/status/880469775918477312 - 29 Haziran 2017)”

Evet kesinlikle, bir ‘Milli Mutabakat Komisyonu’na ihtiyaç vardı. ERDOĞAN ve BAHÇELİ; bu zor süreçte önemli bir adım atarak, bir ‘Milli Mutabakat Komisyonu’ kurdular. Komisyonun çalışmaları önemli sonuçlara ulaştı.

AK Parti, Kürtler, BBP,… ve MHP İttifakı; HDP ve MHP tabanını, makul bir çizgiye getirmek için büyük bir fırsattır. Bu ittifaka Saadet Partisi ve Erbakan Vakfı (Fatih ERBAKAN)’ın katılması da sağlanmaya çalışılmalıdır.

Bu ittifak, Milli Anadolu İttifakıdır. ADALET ve barış ittifakıdır. Bu ittifak aynı zamanda, Türkiye’nin geleceği için de son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. Şu anda TÜRKİYE'yi; AK Parti, MHP,... ve Kürtler İttifakı yönetiyor. Anadolu Barışı İttifakı sürdüğü müddetçe, hiç bir güç, TÜRKİYE’ ye zarar veremez.

TÜRKİYE için Stratejik bir değişim. ERDOĞAN (AK Parti) etkisiyle; Türkçüler (MHP), ırkçılıktan uzaklaşıp millileşiyor, Kürtçüler (HDP/DBP), ırkçılıktan uzaklaşıp millileşiyor. Milli bir eksen oluşuyor.

Anadolu Sentezi İttifakı, Milli Anadolu (İSLAM/Selam) İttifakı, (AK Parti, Kürtler, Aleviler, MHP,... İttifakı) Türk milliyetçiliğini de Kürt milliyetçiliğini de makul bir düzeye getirecektir.

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Ben hükümet yetkililerinin yerinde olsam; Abdullah ÖCALAN’ı, Cumhur (AK Parti, Kürtler, MHP, BBP,…) İttifakı’nı desteklemek zorunda bırakırdım. Şu anda bu mümkün görünmüyor ama, en azından BOYKOT seçeneği üzerinde çalışılabilir. Bu şekilde olursa, yani HDP yöneticileri Abdullah ÖCALAN’ı dinleseler, MHP’li bir ittifakı desteklemiş olurlar ve bu Türkiye’nin normalleşmesi için değerlendirilebilir. ÖCALAN’ı dinlemeseler, Öcalan’ı bitirmiş olurlar. Bence hükümet (ERDOĞAN), bu fırsatı (düşünmeli) değerlendirmelidir. Abdullah ÖCALAN bunu reddederse, tamamen bitmiş olacak zaten. Her durumda AK Parti kazançlı çıkacaktır.

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Bugün (Afrin), Suriye’deki savaş, Müslüman - Kafir savaşıdır. Bu eksen üzerinden hareket edilmelidir.

1. Bu savaş, Müslüman - Kafir savaşıdır. Hilal (Türkiye) - Haç (PKK/PYD) savaşıdır.

2. Bu savaş, Türk-Kürt savaşı değildir. Türkiye Kürtlerle savaşmıyor. Tam tersine PKK, Kürtlerle savaşıyor. PKK, emperyalist ülkeleri arkasına alarak, Kürtlerin devleti olan Türkiye ile ve Kürtlerle savaşıyor.

3. ÖSO, Suriye’nin milli ordusudur. ÖSO; Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Çerkez,… Suriye’deki bütün halkların milli ordusudur.

4. Özellikle Kürt kökenli siyasetçi, STK, memur, işçi, sanatçı, gazeteci, iş adamı,… PKK’ya silah bırak çağrısı yapmalı. Çocukları PKK’ya kaçırılan; analar, babalar,… meydanlara çıkmalı ve çocuklarını PKK’dan, ABD’den geri istemelidir. Anaların hareketi başlatılmalıdır.

5. AK Parti’nin bölge teşkilatları (özellikle iş adamları),, eski-yeni milletvekili ve belediye başkanları, bakan ve bakan yardımcıları,… Afrin operasyonu ile ilgili üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Aksi halde, Suriye’de; PKK üzerinden, Türk-Kürt savaşı çıkartma projesi üzerinde çalışan emperyalistler, emellerine ulaşabilirler.

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Türkiye, insanlığın; ‘ADALET (insanlık) ve Barış Adası’dır. Bundan sonra da böyle kalmaya devam edecektir.

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Haftanın Notu: Daha önce, Saadet Partisi üzerinden, büyük bir projenin uygulanmaya çalışılacağını ifade etmiştik.

“Bundan böyle AK Parti'nin; başkanlığı engelleme rakibi, HDP değil, Saadet Partisi'dir. İç ve dış odaklar artık HDP'ye değil, SP'ye oynayacak” , https://twitter.com/Galipilhaner/status/728915578983985153 - 7 Mayıs 2016

“Kürtler, Erdoğan'ı Başkan yapacak (03 Mayıs 2017)

… Saadet'e HDP rolü

Saadet Partisi gittikçe millilikten uzaklaşarak ulusalcılığa kayıyor. SP bir eksen kayması yaşıyor. İç ve dış odaklar, AK Parti'yi durdurmak için, bundan böyle SP üzerinden politikalar geliştireceklerdir. SP'ye 2. HDP rolü verilmeye çalışılıyor. Bu konuya ileriki günlerde ayrıntılı bir şekilde değineceğiz.” , http://www.milatgazetesi.com/kurtler-erdogani-baskan-yapacak-makale,112697.html , Galip İlhaner, Milat Gazetesi, 03 Mayıs 2017

Umut ediyorum ki, Saadet Partisi, böyle bir süreçte kendisini kullandırtmayacaktır.