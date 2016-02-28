Milat yazarı: Messi'nin adı Kuran'da geçiyor!

Milat gazetesi, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin adının Kuran’da geçtiğini, bu nedenle “önüne kim gelirse çarpıp yıkıp geçtiğini” yazdı.

Milat yazarı Süleyman Karakulluk’un “Messi ismi Kur’an’da var” başlıklı yazısında, “Geçen gün yeni başladığım hatmi şerifi okurken Bakara Suresi'nin 275. ayetinegelince şaştım kaldım. Zira ayette Messi kelimesi geçiyor” ifadeleri yer aldı.

“Büyüğüm ve çok saygı duyduğum, yıllardır tanıdığım İstanbul Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula beyi aradım. Bu keli menin tam olarak ne anlama geldiğini ve kökünü sordum” diyen Karakulluk şunları yazdı:

Kelimenin kökü ‘Messe’... Dokunmak demek... Le Yemessühü illel Mutahherûn (Ona dokunamaz. Ancak temiz olanlar başka) ayetinde olduğu gibi... Messe, dokunmak manasına geldiği gibi çarpma veya çarparak dokunma anlamlarına da gelebiliyor... Ayette de böyle... Şeytan'ın çarpmasından (dokunmasından) anlamı çıkarıldığı gibi...”

“Futbolcu Messi için neler söylendiğini burada tekrar etmeme gerek yok. Ancak onun, rakiplerini çarptığı, dokunarak haşat ettiği herkesçe malum” diyen Karakulluk yazısını şöyle sonlandırdı:

“ Benimkisi bir fikir jimnastiği... Sadece Pazar günü size biraz tebessüm yaptırabilmek.”