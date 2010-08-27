T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİLAS'TAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA MİLAS (A.A)

27 Ağustos 2010 22:24

-MİLAS'TAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA MİLAS (A.A) - 27.08.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.  Milas'ın Hasanlar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, yüzden fazla arazöz ile orman işçileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 200 kişi ile AKUT Bodrum ekibi müdahale etti.  Güçlükle kontrol altına alınan yangında, 10 hektarı tarım ve makilik, 5 hektarı ise ormanlık olmak üzere 15 hektar zarar gördü.  Bu arada, bölgede çalışan ekiplerin, Marmaris'te çıkan orman yangını nedeniyle bu bölgeye sevk edildiği ve Milas'taki 2 helikopterin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24