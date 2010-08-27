-MİLAS'TAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA MİLAS (A.A) - 27.08.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Milas'ın Hasanlar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, yüzden fazla arazöz ile orman işçileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 200 kişi ile AKUT Bodrum ekibi müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, 10 hektarı tarım ve makilik, 5 hektarı ise ormanlık olmak üzere 15 hektar zarar gördü. Bu arada, bölgede çalışan ekiplerin, Marmaris'te çıkan orman yangını nedeniyle bu bölgeye sevk edildiği ve Milas'taki 2 helikopterin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.