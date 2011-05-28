-MİLAS'TAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 3 MİLAS (A.A) - 28.05.2011 - Muğla'nın Milas ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Suna Yıldız da hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin Muğla mitinginden görev yapan polis memurlarının bulunduğu özel otomobilin Milas-Yatağan karayolunda başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Suna Yaldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada, otomobili kullanan polis memuru Ömür Nam ve yanındaki meslektaşı Mustafa Tunç şehit olmuş, diğer aracın sürücüsü Ercüment Bütün ölmüştü.