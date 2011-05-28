T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİLAS'TAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 3 MİLAS (A.A)

28 Mayıs 2011 13:28

-MİLAS'TAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 3 MİLAS (A.A) - 28.05.2011 - Muğla'nın Milas ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Suna Yıldız da hayatını kaybetti.  Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin Muğla mitinginden görev yapan polis memurlarının bulunduğu özel otomobilin Milas-Yatağan karayolunda başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Suna Yaldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.  Kazada, otomobili kullanan polis memuru Ömür Nam ve yanındaki meslektaşı Mustafa Tunç şehit olmuş, diğer aracın sürücüsü Ercüment Bütün ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24