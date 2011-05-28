-MİLAS'TAKİ KAZADA 1 ÖLÜ DAHA MİLAS (A.A) - 28.05.2011 - Muğla'nın Milas ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren Suna Yıldız'ın kalp krizi geçirerek Muğla'ya sevk edilen eşi Şavidin Yıldız da hayatını kaybetti. AK Parti'nin Muğla mitinginde görev yapan polis memurlarının bulunduğu otomobilin, Milas-Yatağan karayolunda başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Suna Yıldız'ın ölümünün ardından yaşananlar yakınlarının üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Yıldız'ın eşi 57 yaşındaki Şavidin Yıldız kalp krizi geçirerek ambulansla Muğla'ya sevk edildi. Eşinin yanında olmak isteyen ancak üzüntüden araba kullanamayacak durumda olan Suna Yıldız, komşusu Ercüment Bütün'den yardım istedi. Yıldız, Bütün'ün kullandığı 48 LN 638 plakalı araçla yola çıktı. Yıldız ve Bütün'ün otomobili, Milas-Yatağan karayolunun 1'inci kilometresinde, görevli oldukları mitingden Milas'a dönen polis memurlarının aracı ile çarpıştı. Kazada polis memurları Ömür Nam ve Mustafa Tunç şehit oldu. Ercüment Bütün de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Suna Yıldız ise yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Yıldız da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muğla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız'ın eşi Şavidin Yıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu arada, şehit polis memurlarından Ömür Nam'ın da nişan hazırlıkları yaptığı belirtildi.