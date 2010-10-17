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MİLAS'TA SİLAHLI ÇATIŞMA MİLAS (A.A)

17 Ekim 2010 22:51

-MİLAS'TA SİLAHLI ÇATIŞMA MİLAS (A.A) - 17.10.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 polis memuru ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Gümüş Mahallesi Çaltılık Sokak'taki bir eve gitti. Evden polis ekiplerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada ev sahibi Mehmet Yılmaz öldü, polis memuru Serhat Uluer ağır yaralandı. Çatışma üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.  Bu arada Milas Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabıyık da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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