Milas'ta pist ışıklarındaki arıza nedeniyle uçak seferleri aksadı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MİLAS- Bodrum Havalimanı, pist ışıklarındaki arıza nedeniyle bir süreliğine uçuş trafiğine kapalı kaldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan hareket eden bir uçak, dün saat 20.00 sıralarında, Milas- Bodrum Havalimanı\'na pist ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle iniş yapamadı. Uçak, İzmir\'e yönlendirildi. Yolcuları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın da bulunduğu öğrenilen uçağın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na indiği belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından bugün saat 07.00\'de havalimanındaki durum yeniden normale döndü.