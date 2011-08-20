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Milas'ta orman yangını MİLAS (A.A)

20 Ağustos 2011 11:07

-Milas'ta orman yangını MİLAS (A.A) - 20.08.2011 - Muğla'nın Milas içesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, Olukbaşı Köyü'nün Akdağ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 2 uçak, 3 helikopter, Muğla, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Bodrum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri ile 100'ün üzerinde orman yangını söndürme işçisi ile müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar ve arazinin sarp olması nedeniyle etkili olan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ve bölgeye takviye ekipler istendiği öğrenildi.

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