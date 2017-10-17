Milas'ta orman yangını çıktı

Yaşar ANTER/MİLAS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürme çalışmalarına başlandı.

Selimiye Mahallesi\'nin kuzeyindeki Akgedik Barajı yakınlarında, bugün saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 22 arazöz, 2 dozer ve 80 orman işçisi karadan, 4 helikopter, 1 uçak ve 1 keşif uçağı ise havadan müdahale başlattı. İlk belirlemelere göre 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yerleşim yerlerine uzak, sarp arazideki yangını söndürülme çalışmaları sürüyor.

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