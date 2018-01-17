Milas'ta kayıp çoban için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, dün keçilerini otlatmaya giden ve sürüsü dönmesine rağmen bir daha kendisinden haber alınamayan çoban Ekrem Yavuz (57) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Milas\'ın kırsal Yoğunoluk Mahallesi\'nde, çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Ekrem Yavuz, sürüsündeki 30 keçisini dün sabah otlatmaya götürdü. Akşam sürüsü dönmesine rağmen, Yavuz gelmedi. Ekrem Yavuz\'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına karşın çobanı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma; Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ve Kuşadası ekipleri ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Oluşturulan 100 kişilik bir ekiple, bölgedeki geniş bir alanda Yavuz için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına bazı köylüler de destek verdi. Çalışmaların sağanağa rağmen devam ettiği bildirildi.

Yoğunoluk Mahallesi Muhtarı Osman Özdemir, \"Dağ, vadi ve ormanlık alanda özel eğitimli iz takip köpekleri ile arama kurtarma çalışması yapılıyor. Bildiğimiz kadarı ile çoban Ekrem Yavuz\'un bir sağlık sorunu yoktu. İnşallah bir an evvel sağ salim bulunur\" dedi.



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