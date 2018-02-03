Milas'ta kamyonla TIR çarpıştı: 3 yaralı

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesi yakınlarında, tomruk yüklü kamyon ile TIR\'ın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Milas yakınlarındaki Boğa Yokuşu\'nda meydana geldi. Yatağan yönüne giden Hüseyin Çiçek (39) yönetimindeki 09 LJ 995 plakalı TIR ile aynı yöne seyreden Erkan Doğan (33) yönetimindeki tomruk yüklü 48 EE 522 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, her iki aracın şoförü Çiçek ve Doğan ile kamyondaki Cemal Demircan (28) yaralandı. Araçta sıkışan Erkan Doğan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Doğan ve Çiçek\'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, yaklaşık 1 saat sonra tomrukların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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