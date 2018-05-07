Milas'ta Boğa Güreşi Festivali

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki Milas Yörük Obaları Kültür Derneği, 1. Milas Boğa Güreşi Festivali\'ni yaptı. 12 ayrı grup halinde düzenlenen ve ilgi çeken güreşlere, 100\'e yakın boğa getirildi.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından Milas Arena\'da dün boğa güreşi festivali düzenlendi. Çoğunluğu Ege Bölgesi\'nden olmak üzere yaklaşık 100 boğanın getirildiği güreşleri, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda güreş sever izledi. Zaman zaman yağmurun yağmasına rağmen, Milas Arena\'ya gelen izleyiciler, akşam saatlerine kadar süren 1 tonun üzerindeki ağırlığa sahip boğaların güreşlerini ilgiyle takip etti. Güreşleri 12 ayrı grupta düzenlediklerini, geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Yörük Obaları Derneği Başkanı Erkan Turgut, \"Dernek olarak bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri önemsiyor, halkımızın da bu etkinliklere beklentinin çok ötesinde ilgi gösterdiğini memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu tür etkinlikler sadece sosyal ve kültürel açıdan değil düzenlendiği bölgeye önemli ekonomik katkılar da sağlayan, insanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştiren etkinliklerdendir\" dedi.

BOĞALARIN KAÇIŞI KORKUTTU

Milas Belediye Başkanı Tokat , \"Geleneklerimiz, öz kültürümüz, Yörük kültürümüz bizim markamızdır. Bu markayı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi, boynunun borcudur. Bu sebeple bizler de yerel yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar bu tür etkinliklere destek veriyoruz. Birliğimiz ve dirliğimizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Böyle etkinliklerle bir oluyoruz, diri oluyoruz. Yörük vefalı, kadir kıymet bilen, vatanını seven, geleceğe umutla bakan, Atatürk ve Cumhuriyetine sahip çıkan insandır. Yörük olmaktan son derece onurlu ve gururluyuz\" diye konuştu. Saat 10.00\'da başlayan güreşler, saat 18.30\'a kadar devam etti. Güreşler sırasında kaçan bazı boğalar güreş alanının giriş ve çıkış noktalarındaki görevliler ve izleyicilerin panik yaşamasına neden olsa da herhangi bir sorun yaşanmadan sona erdi.



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