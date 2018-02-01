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Milas'ta 5 gündür kayıp engelli genç, her yerde aranıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde geçen hafta cumartesi günü, ailesinin zeytin topladığı sırada kaybolan zihinsel engelli Mustafa Ali Yorulmaz'ı (28) arama kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor

01 Şubat 2018 18:05

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde geçen hafta cumartesi günü, ailesinin zeytin topladığı sırada kaybolan zihinsel engelli Mustafa Ali Yorulmaz\'ı (28) arama kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.
Milas\'a bağlı Kırcağız Mahallesi\'nde yaşayan Yorulmaz Ailesi, 27 Ocak Cumartesi günü, zeytin hasadı için bahçelerine gitti. Bir süre zeytin toplayan Yorulmaz çifti, epilepsi hastası ve zihinsel engelli çocukları Mustafa Ali Yorulmaz\'ın ortadan kaybolduğunu fark edip, çevrede aramaya başladı. Ancak çocuklarına ulaşamayan Yorulmaz çifti, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yardım istediği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri, iz takip köpeklerini de kullanarak geniş bir alanda arama kurtarma çalışması başlattı. 5 gündür devam eden aramalara rağmen engelli gence ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarına ailenin yakınları da katıldı.
Evladının kaybolmasıyla tarifsiz bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen anne Meral Yorulmaz, \"Çocuğumun başında krem rengi beresi, sırtında lacivert mont, ayağında sarı lastik çizmesi var. Üstünde çizgili yeşil kazağı var. Böyle birisini görenler ne olur, insanlık namına, Allah rızası için haber versinler. Epilepsi hastası, ilaç kullanan bir çocuk, lütfen yardımcı olun\" dedi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu ise \"Zaman zaman gelen ihbarların sağlıklı olmamasından dolayı bir sonuca ulaşamadık. Bölgedeki halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Mustafa arkadaşımızı bir an önce bulup, ailesine teslim etmek istiyoruz\" diye konuştu.

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